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Общество30 сентября 2022 7:22

Воздушное пространство над Воронежем будет закрыто до 10 октября

Росавиация снова продлила запрет на полеты
Ирина КАЗАНИНА

Росавиация сообщила об очередном продлении запрета на полеты в центральной и южной части России. Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте не будут работать еще как минимум до 10 октября.

Авиакомпаниям рекомендовали использовать альтернативные маршруты через города Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва.

Напомним, впервые ограничение на полеты ввели 24 февраля в связи с началом СВО на Украине. С тех пор запрет регулярно продлевают.