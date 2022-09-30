В воронежском парке «Орленок» пройдет мероприятие в честь дня защиты животных

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В преддверии Всемирного дня защиты животных 1 октября с 12.00 до 14.00 в парке «Орленок» пройдет эколого-просветительское мероприятие «Наши соседи на планете». Гостям расскажут о диких животных в городе, а также о бездомных собаках и кошках.

На празднике будут представители благотворительных фондов, приютов, центров защиты животных и просто неравнодушные люди, которые расскажут о своей работе и познакомят горожан со своими подопечными.

При желании каждый сможет забрать понравившееся животное к себе домой, подарить ему заботу и любовь.

В программе мероприятия: познавательные лекции, тематические игры, мастер- классы и многое другое. Любителей зрелищ порадуют показательные выступления по фристайлу и послушанию для собак.