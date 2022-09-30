Воронежцев приглашают на ярмарку вещей секонд-хенд

Фото со страницы Экоцентра в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

В воронежском Экоцентре пройдет ярмарка-распродажа вещей со склада. Горожане смогут сэкономить при покупке б\у вещей. Организаторы акции сообщают, что на распродаже будет представлен широкий ассортимент: платья, жакеты, блузы и другая женская и детская одежда, а также аксессуары, обувь, книги и игрушки. Цены на них демократичны: от 50 до 300 рублей.

Распродажа будет проходить с 2 по 8 октября с 12:00 до 20:00 по адресу Кирова, 5. Используйте возможность сэкономить и приобрести действительно нужные вещи.

- Благодаря секонд-хендам одежда, которая по каким-то причинам разонравилась своим прежним владельцам, попадает к тем людям, которым она действительно нужна, - говорят организаторы ярмарки.