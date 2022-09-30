В Воронеже на стройплощадке обрушились конструкции

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Вечером 29 сентября в Воронеже на строительной площадке на Московском проспекте, произошло ЧП. Сообщения о происшествии появились в городских пабликах соцсетей.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, при возведении пристройки к зданию новой школы (спортзала) во время заполнения опалубки бетоном произошло падение её элементов.

- Причины произошедшего будут выяснены, возможно, речь идёт о браке креплений либо нарушении технологии со стороны субподрядной организации, - добавили в мэрии.

К месту ЧП съехались экстренные службы. Известно, что в результате обрушения конструкций пострадали два рабочих. Одного из них после оказания медпомощи отпустили домой.

В мэрии пообещали потребовать от подрядчика более жесткого контроля за ходом возведения объекта.

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