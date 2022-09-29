Воронежский «Факел» потерпел третье поражение в Кубке России

Кубковая встреча с самарцами не вызвала ажиотажа в Воронеже. Фото из телеграм канала "Мы за "Факел" - мы повсюду".

Сегодня, 29 сентября, воронежский «Факел» принимал на своем поле самарские «Крылья Советов» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка страны. На старте турнира наши парни проиграли питерскому «Зениту» (0:2) и московскому «Спартаку» (0:3). У самарцев перед визитом в Воронеж было три балла – красно-белым они уступили (0:1), зато действующего чемпиона одолели (2:0).

Но в поединке двух аутсайдеров группы «В» (по версии букмекеров) верх взяли гости. Единственный гол был забит на шестой минуте – он стал первым для сербского легионера самарского клуба Александара Чирковича. Итог встречи – 1:0 в пользу «Крыльев Советов». В эти минуты в другом матче нашей группы «Спартак» принимает «Зенит». Идет первый тайм, пока счет не открыт. Если сегодня победят питерцы, то у всех соперников «Факела» по Кубку станет по шесть очков. У воронежцев нет зачетных баллов, хотя шансы на продолжение борьбы за трофей все еще остаются. Пусть и теоретические.

Теперь 2 октября «Факел» сыграет в рамках чемпионата с московским «Торпедо». Игра начнется в 14:00. А следующий кубковый матч подопечные Дмитрия Пятибратова проведут 19 октября – дома примут «Спартак».