Двое воронежских подростков потеряли часть электронных сигарет, которые украли из ларька

Двум воронежским подросткам грозит до пяти лет тюрьмы за кражу из ларька.

В полицию обратился собственник павильона, торгующего табачной продукцией. 26-летний владелец рассказал, что из киоска на Ленинском проспекте похитили 16 электронных сигарет на общую сумму около 25 000 рублей.

После опроса очевидцев под подозрение попали двое подростков 14 и 17 лет. В отделе полиции они признались, что дождавшись окончания рабочего дня, проникли в торговое помещение, разбив витрину камнем, похитили товар, потом часть сигарет продали, часть раздали знакомым, а остальные потеряли.