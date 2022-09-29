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Происшествия29 сентября 2022 16:14

В аварии под Воронежем, где погиб экс-глава района, еще два человека пострадали

В ДТП попали три автомобиля
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения трех автомобилей в Ольховатском районе.

Авария произошла около 12.00 на автодороге «Ольховатка - Караяшник - Юрасовка». Столкнулись ВАЗ-2121, «Газель» и «Киа-Рио». По предварительным данным полиции, 65-летний водитель на ВАЗ-2121 выехал на встречную полосу, врезался в «Газель», а потом - в «Киа-Рио».

В ДТП водитель «Нивы» погиб, а 29-летний водитель «Киа» и его 50-летняя пассажирка попали в больницу с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее губернатор Воронежской области принес соболезнования близким погибшего в ДТП экс-главы Ольховатского района.