В аварии под Воронежем, где погиб экс-глава района, еще два человека пострадали

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения трех автомобилей в Ольховатском районе.

Авария произошла около 12.00 на автодороге «Ольховатка - Караяшник - Юрасовка». Столкнулись ВАЗ-2121, «Газель» и «Киа-Рио». По предварительным данным полиции, 65-летний водитель на ВАЗ-2121 выехал на встречную полосу, врезался в «Газель», а потом - в «Киа-Рио».

В ДТП водитель «Нивы» погиб, а 29-летний водитель «Киа» и его 50-летняя пассажирка попали в больницу с травмами. Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Ранее губернатор Воронежской области принес соболезнования близким погибшего в ДТП экс-главы Ольховатского района.