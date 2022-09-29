Жительница Воронежской области неделю переводила деньги мошенникам, пытаясь обезопасить свой счет

Еще девять жителей Воронежской области потеряли в общей сложности 3 млн рублей после общения с дистанционными мошенниками.

67-летняя жительница Лискинского района неделю общалась с аферистами! Женщине на мобильник позвонил "сотрудник безопасности банка" и напугал, что мошенники завладели данными ее банковского счета и пытаются списать с него средства. Мужчина пообещал помочь спасти сбережения и "закрепил" за пострадавшей банковского работника, который в телефонном разговоре пояснит, какие операции необходимо совершить, чтобы обезопасить накопления.

И вот женщина в течение недели общалась по телефону с помощником, который каждый раз звонил с разных номеров. В первый день сотрудник банка рассказал, что в данный момент идет онлайн оформление кредита мошенниками и необходимо их опередить. Он продиктовал реквизиты "безопасных счетов", на которые надо перевести деньги, тем самым «закрыв» кредитные обязательства, которые мошенники оформили на ее банковский счет. Мол, эти деньги автоматически спишутся с ее задолженности. В итоге дама помимо своих сбережений в сумме более миллиона рублей, которые она перевела злоумышленникам, также оформила кредит на сумму около 200 тысяч рублей. В итоге общий ущерб составил 1,39 млн рублей.