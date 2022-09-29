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Общество29 сентября 2022 15:20

В аварии погиб экс-глава одного из районов Воронежской области

Иван Резник руководил Ольховатским районом
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Днем 29 сентября стало известно о гибели в ДТП бывшего главы администрации Ольховатского района Ивана Резника.

Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования его родственникам, отметив, что это большая утрата не только для близких, но и региона в целом.

- Иван Ильич посвятил всю жизнь Ольховатскому району. Он прошел хорошую школу, занимая разные должности на сельхозпредприятиях, был грамотным руководителем и надежным хозяйственником. На высоком посту искренне старался решать проблемы земляков и муниципалитета. В нашей памяти он останется заботливым сыном Ольховатской земли, - сказал Александр Гусев.