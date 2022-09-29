. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже завершается сезон фонтанов. В пятницу, 30 сентября, в последний раз можно полюбоваться на струи воды в Кольцовском сквере и на проспекте Революции.

В выходные еще будут работать фонтаны в парках. Сухой фонтан на Советской площади работает с 10.30 до 22.00 с небольшими техническими перерывами (с 14.00 до 15.00 и с 16.30 до 17.30). В парке «Орленок» - c 10.00 до 23.00, в Петровском сквере с 9.00 до 21.00, а в Воронежском центральном парке с 9.30 до 21.00, на площади Победы - с 10.30 до 22.00 без перерывов.

А уже 3 октября все фонтаны Воронежа отключат.