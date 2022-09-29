Эксперты Сбера станут спикерами чемпионата по финансовой грамотности для пенсионеров, региональный этап которого пройдет в Воронеже

Это соревнование, организованное Федеральным методическим центром финансовой грамотности населения РЭУ им. Плеханова, поможет россиянам старшего возраста научиться противостоять мошенникам, управлять доходами и инвестировать. Спикерами чемпионата выступят специалисты СберНПФ.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства финансов РФ, Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов и Союза пенсионеров России. Чемпионат приурочен к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября. Региональные этапы пройдут в Брянске, Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Иванове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Оренбурге, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Севастополе, Смоленске, Сургуте, Туле, Ульяновске, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.

Участникам состязания — мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет — предстоит выполнять различные задания. Все они получат памятные сертификаты, а победители и призёры региональных этапов будут награждены ценными призами и выйдут в финал, который пройдёт 18 октября 2022 года в онлайн-формате.

По результатам опроса в августе 2022 года, полностью или в основном финансово грамотными сейчас считают себя 33% россиян в возрасте от 51 года до 60 лет и 30% россиян старше 60 лет. В числе самых важных навыков в этой области респонденты назвали умение распознавать финансовые мошенничества (его упомянули 59% опрошенных от 51 года до 60 лет и 60% людей старше 60 лет), умение вести личный бюджет и распоряжаться своими доходами и расходами (45% и 42% соответственно), понимание работы финансового рынка (36% и 38%), умение копить и формировать финансовую подушку безопасности (31% и 33%), а также умение грамотно инвестировать (22% и 23%).

Владимир Стеканов, директор по развитию СберНПФ:

«Наш опрос показал, что 43% людей предпенсионного возраста и 37% пенсионеров хотели бы повысить уровень своей финансовой грамотности. Чемпионат станет отличным подспорьем в этом, поскольку направлен на популяризацию финансовых знаний и помощь в их освоении. Впрочем, учиться новому можно всегда, и не только на чемпионате».

Денис Скребец, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка, управляющий Воронежским отделением Сбербанка:

«Как показывают опросы, воронежцы стремятся к новым знаниям в любом возрасте, так, например, сегодня улучшить свои знания в вопросах пенсий хотели бы 31% опрошенных. Также жители Воронежа признаются, что лучше всего умеют вести личный бюджет (74%) и распознавать финансовые мошенничества (48%). Уверен, что информация о надежных накопительных продуктах, которые позволяют не снижать уровень комфорта на пенсии, людям старшего возраста также необходимы».

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