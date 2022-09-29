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Общество29 сентября 2022 12:54

Средняя зарплата на малых предприятиях в Воронежской области выросла до 37,1 тысяч рублей

Но сумма меньше среднего уровня заработной платы по области
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

За первое полугодие 2022 года среднемесячная номинальная зарплата на малых предприятиях в Воронежской области составила до 37,1 тысяч рублей. Сумма на 7,3 тысячи рублей меньше среднего уровня заработной платы по области. Данными поделилась пресс-служба Воронежстата в четверг, 29 сентября.

Всего за январь-июнь в регионе работали почти 3 тысячи МП, не учитывая микропредприятий. Общий фонд начисленной заработной платы за этот период составил 18,6 млрд рублей. Из них значительная часть – 17,7 млрд рублей – пришлось на оплату труда работникам списочного состава.