Сбербанк реструктуризирует кредиты бизнеса мобилизованных собственников

Сбербанк в ближайшее время запустит свою программу реструктуризации кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого будут мобилизованы. Об этом заявил зампред Правления банка Анатолий Попов.

– Сбербанк принял решение о запуске собственной программы реструктуризации кредитов компаний малого и микробизнеса. В случае мобилизации индивидуальных предпринимателей и собственников, доля участия которых в компании составляет более 50%, возможно получение отсрочки в погашении основного долга и процентов, – подчеркнул Анатолий Попов.

И пояснил, как можно подать заявку на такую реструктуризацию. Это можно сделать в интернет-банке для предпринимателей СберБизнес.

Ирина Шабанова