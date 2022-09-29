На строительство инфраструктуры в воронежских «Яблоневых садах» выделили еще 575 млн рублей

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Застройщик ЖК «Яблоневые сады» в Коминтерновском районе Воронежа получил инфраструктурный займ в размере 575 млн руб. Об этом 29 сентября рассказали в пресс-центре облправительства.

Проект строительства инфраструктуры рассмотрели на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Его представил губернатор Александр Гусев.

Итак, до 2029 г. в рамках проекта планируется построить 728 тыс. кв. м жилья для 12 тыс. семей. За счет займа планируют возвести объекты энергетического хозяйства, водоотведения и водоснабжения, теплоснабжения и дорожной инфраструктуры.

Марат Хуснуллин рассмотрел проект и вместе с членами рабочей группы одобрил предоставление кредита в размере 575 млн руб. Ранее застройщику уже одобрили льготное финансирование на строительство дорог, объектов энергетического хозяйства, водоотведения и водоснабжения. Размер займа составил 1,3 млрд руб.

ЖК «Яблоневые сады» должны возвести в районе улиц Шишкова и Загоровского на площади 52 га. Здесь введут в эксплуатацию 27 корпусов, площадь которых составит 1,1 млн кв. м.