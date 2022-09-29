В центре Воронежа на полдня перекроют движение из-за патриотической акции

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа предупредила горожан об ограничения в движении в связи с проведением гражданско-патриотической акции «Мы вместе!».

30 сентября с 8.00 до 16.30 перекроют движение автотранспорта в районе Советской площади. Нельзя будет проехать по Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого), 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Бучкури), Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы 20-летия ВЛКСМ), Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).

Кроме того, уже накануне запретят в этом районе парковку. 29 сентября с 18.00 и до 16.30 следующего дня нельзя ставить машины на улицах Театральной (от улицы Карла Маркса до улицы Пятницкого), 25 Октября (от проспекта Революции до улицы Художника Бучкури), Художника Бучкури (от улицы 25 Октября до улицы Авиационной), Орджоникидзе (от улицы 25 Октября до дома № 19Б по улице Орджоникидзе).