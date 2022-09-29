С начала мобилизации досрочно поженились 67 пар в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за неделю в связи с мобилизацией поженились 67 супружеских пар. Их расписали в связи с сокращением срока ожидания регистрации брака. Об этом 29 сентября рассказали в пресс-службе регионального управления ЗАГС.

Например, в Богучарском районе зарегистрировали брак семь пар, в которых женихи попали под частичную мобилизацию. Церемонию провели 27 сентября. Все влюбленные были из Белгородской области. Невесты специально прибыли соседний регион за своими мужчинами, которые после призыва проходят военную подготовку в одной из местных частей.

Напомним, ранее в управлении ЗАГС разъяснили, что нужно мобилизованным для вступления в брак досрочно.