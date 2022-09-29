Власти Воронежа объяснили причины продажи пассажирских автобусов

Стало известно, что муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» выставило на продажу 14 большегрузных автобусов марки «Нефаз» 2014 года выпуска. Информация начала обсуждаться в соцсетях и власти объяснили причину происходящего 29 сентября в официальном комментарии.

Там уточнили, что автобусы приобретались в рамках обновления автопарка предприятия по итогам конкурсных процедур. Но в рамках действующего законодательства указать при закупке непосредственно желательную марку транспорта невозможно. Однако несколько последних лет этот подвижной состав не эксплуатируется.

– Техника имеет конструктивные особенности, связанные с преждевременным выходом из строя газового оборудования и просто простаивает на территории автобазы. Руководством предприятия был проведен анализ практики применения автобусов этой марки в других регионах, определено техническое решение для восстановления машин, однако необходимые запасные части для них оказались дефицитными, а сами восстановительные процедуры – слишком дорогостоящими. В частности, на данную партию автобусов установлены зарубежные детали и оборудование, которые на сегодняшний день из-за действующих экономических санкций не могут быть приобретены, либо заменены аналогами. В связи с этим принято решение о продаже техники ввиду отсутствия возможности ее восстановления.