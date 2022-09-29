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Общество29 сентября 2022 12:03

Власти Воронежа объяснили причины продажи пассажирских автобусов

Эксплуатировать из нецелессообразно
Евгения ФРОЛОВА

Стало известно, что муниципальное предприятие «Воронежпассажиртранс» выставило на продажу 14 большегрузных автобусов марки «Нефаз» 2014 года выпуска. Информация начала обсуждаться в соцсетях и власти объяснили причину происходящего 29 сентября в официальном комментарии.

Там уточнили, что автобусы приобретались в рамках обновления автопарка предприятия по итогам конкурсных процедур. Но в рамках действующего законодательства указать при закупке непосредственно желательную марку транспорта невозможно. Однако несколько последних лет этот подвижной состав не эксплуатируется.

– Техника имеет конструктивные особенности, связанные с преждевременным выходом из строя газового оборудования и просто простаивает на территории автобазы. Руководством предприятия был проведен анализ практики применения автобусов этой марки в других регионах, определено техническое решение для восстановления машин, однако необходимые запасные части для них оказались дефицитными, а сами восстановительные процедуры – слишком дорогостоящими. В частности, на данную партию автобусов установлены зарубежные детали и оборудование, которые на сегодняшний день из-за действующих экономических санкций не могут быть приобретены, либо заменены аналогами. В связи с этим принято решение о продаже техники ввиду отсутствия возможности ее восстановления.