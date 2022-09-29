Воронежские охотники добились корректировки сроков получения разрешений

Фото Воронежского стрелкового клуба Фото: Предоставлено

Департамент природных ресурсов и экологии сообщил о внесении изменений в статью 6 закона Воронежской области от 08.06.2012 №69-ОЗ «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Воронежской области». Речь в ней идет о сроках выдачи разрешений. Согласно старому варианту статьи заявление на их получение нельзя было подать раньше определенной даты, в то время как начало сезона в каждом году устанавливается в разные даты. Техническая ошибка возникла после изменений федерального законадательства об охоте, которые не были отражены в областном. Из-за этого в 2022 году воронежские охотники потеряли около двух месяцев сезона:

- Охота на волка была открыта с 1 августа, а срок получения разрешений по закону – с октября, - рассказал нам Альберт Горбачев, руководитель Воронежского стрелкового клуба. – Когда люди попытались получить разрешения, то им было отказано со ссылкой на эту статью закона.

В связи с этим охотники обратились в природоохранную прокуратуру. Только после повторной жалобы нарушение было устранено.

- Эти поправки должны были приниматься в январе прошлого года, когда вступили в силу новые правила на федеральном уровне, - говорит Горбачев. – Однако на полтора года сделано ничего не было, пока мы не начали жаловаться. Фактически у нас украли два месяца охоты. И это, кстати, не единственный раз, когда мы обращались в контролирующие органы с жалобой на работу депатамента природных ресурсов.