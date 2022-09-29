Театр кукол пригласил воронежцев за кулисы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский театр кукол имени Вольховского присоединится к акции «В первом ряду», которая проходит до 5 октября в 99 городах России.

2 октября труппа приглашает воронежцев на экскурсию по цехам театра и мастер-классы артистов и художников. Артисты раскроют профессиональные приемы и покажут потайные места, куда не ступает нога обычного зрителя. Как создаются и «оживают» на сцене куклы, какие тайны хранят кукольники и в чем секрет мастерства кукловодов - узнают горожане в этот день.

На мастер-классе по сценической речи в 12.00 актриса Дарья Ефанова расскажет о базовых техниках, покажет, как управлять дыханием и интонацией в разговоре. При наставничестве артистки ребята, обучающиеся в театральных студиях, попробуют раскрыть свой голосовой потенциал.

В 15.00 начнется мастер-класс «Создание кукол» от художников-постановщиков театра - Александра Ечеина и Елены Белых. Они расскажут ребятам о системах театральных кукол, секретах, таящихся за ширмой, способах «оживления» тканей и материалов.

В 17.00 Александр Ечеин и Елена Белых проведут экскурсию по закулисью. Мастера расскажут, как устроен театр, чем живет труппа, проведут ребят в потайные и интересные места: мастерские, где создаются куклы, хранилища героев, задействованных в спектаклях и уже сошедших со сцены, помещения для реквизита.