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Происшествия29 сентября 2022 10:43

В Воронеже горел бар Berserk

Причины пожара устанавливаются
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром в четверг, 29 сентября, в баре на Московском проспекте в Воронеже произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Огонь вспыхнул на кухне. Он повредил бытовую технику и потолок площадью 3 кв.м. На месте происшествия работали 12 спасателей, задействовали три единицы техники.

Как пояснили в МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:19. Пожар ликвидировали через 12 минут. По счастью, обошлось без пострадавших. Причины случившегося устанавливаются.