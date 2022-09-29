Воронежский мультик поборется за приз на фестивале в Хабаровске

фото анимационной студии "Воронеж"

Новую 3D-короткометражку воронежских аниматоров про кота Василия с улицы Лизюкова покажут на фестивале в Хабаровске. Мультик анимационной студии «Воронеж» «Приключения на Адмиралтейской площади» поборется за приз Международного фестиваля анимационного кино «Анимур», который пройдет с 30 сентября по 2 октября. Кроме того, во внеконкурсной программе российских полнометражных фильмов покажут еще один воронежский мультфильм - «Ганзель, Гретель и Агентство Магии».

Кроме фестивальных показов, в программе творческие встречи и мастер-классы от известных авторов и режиссеров. Победителей конкурсной программы объявят 2 октября. В основном конкурсе фестиваля представят 107 фильмов из 21 страны - 31 мировую премьеру, 11 азиатских, 29 российских мультфильмов.

Напомним, «Приключения на Адмиралтейской площади» - продолжение знаменитого мультфильма о Котенке с улицы Лизюкова о петровской эпохе и начале строительства петровского флота.