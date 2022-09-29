Следователи заинтересовались исчезновением 16-летнего подростка в Воронеже

Следователи организовали проверку по факту исчезновения 16-летнего Егора Ш. в Советском районе Воронежа. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области

Там уточнили, что мероприятия ведутся совместно с сотрудниками полиции – работают над установлением местонахождения молодого человека и выяснением обстоятельств произошедшего.

Напомним, парнишка 28 сентября вышел из дома и не вернулся. Родственники забили тревогу, поскольку юноша нуждается в медпомощи. Волонтеры начали его поиски в ночь на 29 сентября.