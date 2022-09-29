В Воронеже сотрудник автомойки угнал машину с работы

В Воронеже задержали экс-работника автомойки, угнавшего с работы машину.

27 сентября 34-летняя сотрудница автомоечного комплекса заявила в полицию об угоне служебного автомобиля. Женщина рассказала, что в конце рабочего дня оставила ВАЗ-21074 как обычно на парковке, а утром не обнаружила его.

Машину нашли в Подгорном. Оперативники установили, что похитители открыли «семерку» ключом, кроме того, обнаружили, что в авто отсутствуют магнитола и аккумулятор.

Под подозрение попал 23-летний работник автомойки, который не вышел на работу. Когда его задержали, он признался, что знал, где хранятся ключи от служебной автомашины, после окончания работы достал их и отправился кататься. Утром следующего дня он бросил автомобиль на обочине дороги в Подгорном, а сам скрылся. Похищенные аккумулятор и магнитолу он успел сбыть, выручив около 1500 тысяч рублей, которые потратил на спиртное.