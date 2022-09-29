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Общество29 сентября 2022 9:47

Родственники мобилизованных воронежцев могут получить консультации, позвонив на горячую линию

Сервис работает круглосуточно
Евгения ФРОЛОВА

Родственники воронежцев, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, смогут получить актуальную информацию. Для этого можно позвонить по телефонам круглосуточной горячей линии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в среду, 28 сентября.

Сервис открыт в национальном центре управления обороной РФ.

Обращения принимают по трем номерам телефонов:

8 800 100 77 07;

8 495 498 43 54;

8 495 498 34 46.

Также, напоминаем, что жители Воронежской области смогут получить консультации по телефону горячей линии 122. Например, за прошедшие сутки на сервис поступил 2481 вызов с вопросами о частичной мобилизации.