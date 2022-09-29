17-летняя пассажирка и 19-летний водитель пострадали в массовой аварии в Воронеже

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла накануне примерно в 18.38 в Воронеже у дома № 133 по улице 9-е Января. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 29 сентября.

По предварительным данным, 19-летний местный житель на ВАЗ-21140, двигаясь со стороны улицы Кольцовская в направлении улицы Промышленная, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Он влетел в припаркованный слева по ходу движения автомобиль «Хавал F-7». А тот по инерции наехал на припаркованный автомобиль «Рено Меган».

В результате ДТП транспортное средство получило механические повреждения, а водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21140, 17-летняя местная жительница, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.