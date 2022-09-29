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Общество29 сентября 2022 8:42

За сутки еще 1152 воронежцев получили положительные тесты на ковид

Трое пациентов скончалось
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области за минувшие сутки еще у 1152 человек диагностировали коронавирус. Госпитализация понадобилась 92 пациентам. Информацию в четверг, 29 сентября, разместил федеральный оперативный штаб.

Всего же с начала пандемии в регионе выявили уже более 454 тысяч случаев заболевания COVID-19. Днем ранее опасная болезнь подтвердилась у 1148 воронежцев.

Также в стационарах области зафиксировали три летальных случая среди ковид-пациентов. При этом выписали с больничного еще 2349 человек.