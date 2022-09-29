Подросток и двое взрослых пострадали в лобовом столкновении в Нововоронеже

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла накануне вечером, примерно в 19.20 в городе Нововоронеж. В столкновении двух иномарок пострадали водители автомобилей и 13-летний подросток. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 29 сентября.

По предварительным данным полиции, 44-летний местный житель на «Митсубиси Лансер» у дома № 44 по улице Аленовская при повороте налево нарушил очередность проезда и не уступил дорогу. В результате допустил столкновение со встречным автомобилем «Мазда Вериса», которым управляла 38-летняя жительница Каширского района.

В результате ДТП водители и пассажир автомобиля «Мазда Вериса», 13-летний житель Каширского района, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.