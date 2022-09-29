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Общество29 сентября 2022 7:16

За 28 сентября воронежцы 2481 раз позвонили на горячую линию по частичной мобилизации

Также информацию можно получить на сайте Объясняем.рф
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

«Горячая линия» по вопросам о частичной мобилизации в Воронежской области работает в штатном режиме. За сутки, 28 сентября, специалисты на номер «122» приняли 2481 звонок от жителей региона. Статистику опубликовал пресс-центр регионального правительства.

Сотрудники МФЦ каждый день актуализируют информацию по поступающим вопросам и оперативно передают ее интересующимся жителям региона. Впрочем, количество звонков снизилось. Днем ранее их поступило 3645.

Напомним, «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации заработала по всей России с 22 сентября. Также информацию можно получить на сайте Объясняем.рф.