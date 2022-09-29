В Воронежской области в выходные потеплеет до +22 градусов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

И хотя дожди в последний день сентября и с началом октября не прекратятся в Воронежской области, на улице значительно потеплеет. Бабье лето даст о себе знать. Такой прогноз публикует региональный Гидрометцентр.

Например, уже в пятницу, 30 сентября, температура воздуха местами по области поднимется до +16-21 градуса. В Воронеже будет 18-20 градусов выше нуля.

Еще теплее станет в первый день октября, в субботу. По области – до +19-22 градусов, в Воронеже – 20-22 градуса тепла. При этом будут идти кратковременные дожди.

Каких-то серьезных аномалий на ближайшие сутки не ожидается. Судя по прогностической карте ЦФО в регионе до 30 сентября зеленый (низкий) узкий уровень погодной опасности.