Фото - УФССП по Воронежской области

Жителям Воронежской области, попавшим под частичную мобилизацию, обещают приостановку исполнительных производств. В Управлении ФССП по региону объяснили, как им получить отсрочку от погашения долгов 29 сентября.

– В соответствии с ч. 2 ст. 40 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, – пояснили в ведомстве.

Для того, чтобы приставы приостановили исполнительные производства, мобилизованным достаточно подать заявление. Сделать это можно непосредственно на призывных пунктах военных комиссариатов. В военкоматах всех регионов страны, в том числе и в Воронежской области, будут находиться сотрудники органов принудительного исполнения. Соответствующее взаимодействие налажено между Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября указом президента Владимира Путина.