В воронежском ТРЦ «Максимир» открыли пункт вакцинации от ковида

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже вчера, 28 сентября, начал работу пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Он расположен в торгово-развлекательном центре «Максимир», сообщает облздрав.

Прививки будут делать специалисты Воронежской городской клинической поликлиники №1. Работает пункт с 10 до 18 часов. Найти его можно на третьем этаже ТРЦ.

Также пункт вакцинации открыт по выходным в спорткомплексе «Юбилейный» на ул. Карла Маркса, 116. Привиться здесь можно будет с 30 сентября по 2 октября с 9 до 18 часов.