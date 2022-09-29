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Общество29 сентября 2022 5:36

В Воронеже ищут 16-летнего парня, нуждающегося в медпомощи

Он вышел из дома и не вернулся
Евгения ФРОЛОВА
Ориентировка волонтеров

Ориентировка волонтеров

В Воронеже вечером 27 сентября пропал 16-летний юноша. Егор Шмарин, проживающий в Советском районе, вышел из дома и не вернулся. Его близкие начали поиски, передали информацию волонтерам. Добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку в соцсетях.

Егор нуждается в медицинской помощи. Его рост 180 см. Он нормального телосложения, у него тёмно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения парнишка был одет в серый свитер, камуфляжные штаны, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Егора Шмарина, срочно сообщите об этом по номеру: 8-800-700-54-52.