В Воронежской области планируют обустроить лыжероллерную трассу

В Павловске Воронежской области может появиться лыжероллерная трасса. Аукционная документация о разработке проекта появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Центр развития физической культуры Павловского района. Он начал поиск подрядчика, который, согласно техзаданию, должен провести проектно-изыскательные работы для строительства лыжероллерной трассы. Начальная максимальная цена контракта составляет 5,6 млн рублей.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 октября. Победителя определят 21 октября. А сдать готовый проект нужно до 15 декабря нынешнего года.