С начала года в Воронежской области бешенством заболели восемь кошек, собака и олень

За помощью к медикам с укусами и царапинами обратились 3,8 тыс. человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С января по август 2022 года зарегистрировали 10 случаев бешенства животных в семи районах Воронежской области. Это в 2,2 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные представил региональный Роспотребнадзор в среду, 28 сентября.

Для сравнения, в 2021 году было лабораторно подтверждено 22 случая в 10 районах области и в Воронеже. Основные распространители бешенства – безнадзорные кошки, собаки и лисицы. В этом году заболели 8 кошек, собака и олень.

За медпомощью с укусами и царапинами с начала года обратилось 3 888 жителей региона. При этом в 223 случаях речь идет об укусах диких животных. В зонах очагов бешенства пострадал 21 человек. Годом ранее было 46 случаев.