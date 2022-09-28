Воронежский «Буран» возглавил Анатолий Емелин

Анатолий Емелин дебютирует у руля "Бурана" 30 сентября в Новомосковске. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Сегодня, 28 сентября, в воронежском хоккейном клубе "Буран" был представлен обновленный тренерский штаб. Главным тренером команды назначен Анатолий Емелин, старшим тренером остался Денис Баев, на должность тренера вратарей заступил Андрей Болсуновский.

Анатолий Емелин родился в 1964-м году. Он мастер спорта международного класса, воспитанник уфимской школы хоккея. Тренировал такие клубы, как "Лада" (Тольятти), "Амур" (Хабаровск), "Металлург" (Новокузнецк) "Автомобилист" (Екатеринбург), "Салават Юлаев" (Уфа), "Югра" (Ханты-Мансийск) и "Адмирал" (Владивосток).

Наибольших успехов он добился в ранге ассистента главного тренера «Лады». Он стал серебряным призёром чемпионата России-2005, бронзовым призёром чемпионата России-2003 и 2004, обладателем Континентального Кубка-2006.

Напомним, что после домашнего поражения от новокузнецкого «Металлурга» был уволен Михаил Бирюков. Во встрече с «Омскими Крыльями» воронежским клубом с приставкой «и.о.» руководил Денис Баев. А уже 30 сентября «Буран» проведет первый матч при Емелине. Встреча пройдет в Новомосковске с местным АКМ. После восьми сыгранных матчей воронежцы имеют в своем активе всего два очка, занимая последнее 26-е место в ВХЛ. У тульского клуба 18-й промежуточный результат и семь баллов.