Воронежские гимнастки заняли третье место на Всероссийской Спартакиаде сильнейших

Воронежская область заняла третье место среди 23-х регионов России. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежскую область на турнире представляли Елизавета Малыгина, Анастасия Шинкаренко, Мария Гладских, Яна Ворона и Ангелина Мельникова. В командном многоборье наши девушки набрали 156,463 балла. Гимнасткам Новгородской области, которые стали вторыми, воспитанницы школы Ю.Э. Штукмана уступили почти два балла, а победили с солидным преимуществом московские гимнастки - 166,731 балла.

- Вчера был потрясающий день выступлений! – написала в своем телеграм-канале Олимпийская чемпионка и абсолютная чемпионка мира Ангелина Мельникова. - Воронежская область заняла третье место среди 23-х регионов России! Очень горжусь тем, что мы смогли вписать наш регион в историю победителей и призеров первой Всероссийской Спартакиады сильнейших. Спасибо за поддержку!

По итогам командного многоборья спортсменки отбирались в финал многоборья личного. Со вторым результатом в решающий раунд вышла Ангелина Мельникова - она набрала 57,933 балла. Уступила наша гимнастка лишь москвичке Виктории Листуновой - 58,233 балла. Борьба в личном многоборье пройдёт в четверг, 29 сентября. К тому же Мельникова стала единственной из воронежских девушек, кому удалось пробиться в финалы на отдельных снарядах. У неё первый результат в вольных упражнениях, второй на брусьях и бревне и четвёртый в опорном прыжке. На снарядах Ангелина поборется за медали в пятницу, 30 сентября, и в субботу, 1 октября.