Воронежцы могут узнать о долгах по налогам по СМС или электронной почте

Воронежцы могут узнать о наличии налоговой задолженности, воспользовавшись интерактивным сервисом ФНС России. Контролировать актуальное состояние расчетов горожане могут любым удобным для себя способом, к примеру, получать уведомления по электронной почте. Услуга бесплатна. О том, как ее получить рассказали в ИФНС России по Коминтерновскому району.

По Налоговому кодексу, информировать граждан о наличии недоимки, задолженности по пеням, штрафам, процентам через СМС-сообщения или электронную почту ведомство может не чаще одного раза в квартал. При этом обязательно согласие человека на такое информирование. Физические лица могут направить его по почте, через Личный кабинет налогоплательщика или же принести в налоговый орган. Бланк согласия можно скачать на сайте ФНС России. СМС-сообщения будут приходить с короткого номера «Nalog.ru», а E-mail с адреса noreply@fcod.nalog.ru.

- Получение СМС-информирования гражданами является особенно востребованной услугой для плательщиков налога на имущество, транспортного, земельного налогов и налога на доходы физических лиц, так как в середине сентября налогоплательщики начали получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2021 год, - рассказали в ИФНС.

В ведомстве напомнили, что оплатить налоги, указанные в уведомлении за 2021 год, необходимо до 1 декабря 2022 года.