В Воронеже задержали адвоката по подозрению в мошенничестве

В Воронеже задержали адвоката по подозрению в «покушении на мошенничество в значительном размере». Она обманула клиентку на 66 тыс. рублей. На 35-летнюю женщину по материалам УФСБ возбудили уголовно дело. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в среду, 28 сентября.

В августе 2022 года адвокат пообещала, что за деньги избавит клиентку от административной ответственности. Юрист рассказала, что имеет серьезные связи, при помощи которых может решить вопрос. Для этого она попросила 66 тыс. рублей. Деньги якобы предназначались сотрудникам правоохранительных органов. При этом реальных возможностей повлиять на ситуацию у адвоката не было.

Юриста задержали с поличным при передаче денег. На допросе она во всем созналась, дала подробные показания.