Охотника из Воронежской области осудили за случайное убийство знакомого

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

Суд приговорил 43-летнего жителя Россоши к 1,5 годам ограничения свободы за «причинение смерти по неосторожности». Мужчина случайно застрелился своего знакомого из охотничьего карабина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в среду, 28 сентября.

Трагедия произошла вечером 6 декабря 2021 года возле улицы Комбинатской в Россоши. Мужчина пристреливал карабин, а его 40-летний знакомый устанавливал мишень. Обвиняемый не убедился, что друг находится на безопасном расстоянии и выстрелил в сторону мишени. Пуля попала в голову. Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался через несколько дней. Судебно-медицинская экспертиза показала, что пуля повредила головной мозг.

На предварительном следствии обвиняемый полностью признал вину. Помимо ограничения свободы суд лишил мужчину права заниматься охотой в течение трех лет.