Незаконно мобилизованных воронежцев начали возвращать домой

Процесс еще идет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Незаконно мобилизованные воронежцы начали возвращаться домой. Об этом сообщили в региональном правительстве в среду, 28 сентября.

— Поручение о жестком контроле законности мобилизации уже исполняется. Домой начинают возвращаться те мужчины, которых в войсках сейчас быть не должно, этот процесс еще идет, - отметили в правительстве. - Говорить о цифрах пока не совсем корректно, потому что еще предстоит разобраться в причинах сбоев. Можно лишь отметить, что эти цифры в разы меньше, чем называются в других регионах. Контроль обязательно продолжится.

Напомним, поручение вернуть домой всех незаконно мобилизованных губернатор Александр Гусев дал 26 сентября. Он также распорядился проверить все сообщения о нарушениях прав тех, кто получил повестки. В случае их выявления – устранить в течение суток.

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