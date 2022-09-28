Жителям центра Воронежа запретят выезжать из дворов из-за матча «Факела»

Жители домов в центре Воронежа не смогут выехать из своих дворов на автомобиле в четверг, 29 сентября. Речь идет о территориях, которые расположены рядом со стадионом профсоюзов. Там будет проходить матч «Факела» и самарской команды «Крылья Советов» в рамках Чемпионата России по футболу. Об ограничении выезда сообщили в управе Центрального района.

Там пояснили, что эта мера необходима «для обеспечения безопасности и правопорядка». Ограничение будет действовать с 6.00 до 22.00. Оно касается домов на улицах Студенческая, Фридриха Энгельса, Комиссаржевской и Чайковского. На информационных досках домов размесили соответствующее объявление.

В управе добавили, что ограничение распространяется только на автотранспорт. Проход для пешеходов будет открыт.

Напомним, из-за матча на два дня запретят парковку и проезд транспорта возле Центрального стадиона профсоюзов. Подробнее о том, как будет организовано движение, читайте здесь.