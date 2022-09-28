Жительница Воронежа погибла под колесами КамАЗа

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В среду утром, около 9 часов, в Воронеже на улице Дорожной в районе дома №19б КамАЗ наехал на пешехода. По предварительным данным полиции, управлявший грузовиком 42-летний воронежец поворачивал в сторону улицы Героев Сибиряков. В этот момент дорогу перед ним не по пешеходному переходу попыталась перейти 56-летняя женщина. Вероятно, водитель не заметил пешехода и начал движение.

От полученных травм несчастная погибла на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту аварии в полиции организована проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.