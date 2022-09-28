За убийство супруги 73-летний воронежец получил 8 лет строго режима

Мужчина частично признал вину Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

На 8 лет в колонию строгого режима отправится 73-летний житель Новоусманского района за убийство супруги. Мужчина несколько раз ударил жену ножом в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в среду, 28 сентября.

Убийство произошло 10 декабря 2020 года в частном доме на улице Больничная в Новой Усмани. Из-за бытовой ссоры мужчина схватился на нож. От полученных травм 61-летняя женщина скончалась на месте. О случившемся в полицию сообщила сестра погибшей, которая нашла тело вечером того же дня. Судебно-медицинская экспертиза показала, что нож попал в сердце.

На следствии обвиняемый частично признал вину. Он пояснил, что не хотел смерти жены. Отметим, приговор пока в законную силу не вступил.