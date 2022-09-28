В Воронеже сносят кинотеатр на левом берегу

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В Воронеже начали сносить кинотеатра «Старт», расположенный на улице Туполева, 21а. Об этом 28 сентября рассказали в соцсетях очевидцы. Кинотеатр был построен в 1978 году и в последние годы пустовал.

На освобожденном месте построят многоэтажный жилой комплекс с одноименным названием. Квартиры в нем уже рекламируют в интернете.

Напомним, в конце зимы в Воронеже, несмотря на активные протесты горожан снесли легендарный дворец культуры им. 50-летия Октября.

Не менее призрачна и дальнейшая судьба кинотеатра "Пролетарий", из которого увольняют всех сотрудников. "Пролетка" не работает с 1 августа.