Детская СберКарта поможет юным жителям Черноземья обучиться финансовой грамотности

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С сентября прошлого года Сбер начал выпускать уникальный продукт – детскую СберКарту. По аналогии с обычной картой детская выпускается на пластиковом носителе – ребёнок может бесконтактно оплачивать покупки в торговых центрах, кафе, интернет-магазинах, а также в общественном транспорте.

В специальном приложении СберKids можно как посмотреть баланс карты, так и попробовать накопить некоторую сумму для исполнения мечты. А обучающие видео и тесты помогут ребёнку расширить знания о финансах и кибербезопасности, чтобы в дальнейшем правильно обращаться с деньгами.

Здесь собраны основные финансовые сервисы, которые помогут управлять детской картой, платить за образование, оформлять детские страховки и даже получать советы по воспитанию и образованию детей. Все это возможно сделать в Сбербанк Онлайн в разделе «Детские финансы».

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка ПАО Сбербанк:

«Детская карта оформляется для клиентов от 6 до 14 лет. Обучение финансовой грамотности – важный шаг в воспитании подрастающего поколения. Специальное приложение для родителей младших школьников СберKids позволяет обучить детей правильно распоряжаться деньгами и предоставляет полный контроль за тратами своего ребёнка мамам и папам. Родители могут как вовремя пополнить баланс, так и иметь доступ к тратам и истории операций. Детская СберКарта – это, прежде всего, удобный и безопасный способ для школьников младших классов иметь деньги на карманные расходы".

Стоит отметить, что карта абсолютно бесплатна. Не требуется никаких дополнительных расходов как при оформлении, так и при обслуживании. Банковскую карту родитель может заказать в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн, а после забрать в отделении банка. Для получения нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.