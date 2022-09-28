Могила воронежского героя СВО загорелась из-за непотушенной лампады

Захоронение уже восстановили Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Пожар на могиле воронежского героя спецоперации Олега Червова мог произойти из-за лампадки, которую оставили посетители. Предварительную причину возгорания «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 28 сентября.

Как отметили в ведомстве, в полицию обратился комендант Коминтерновского кладбища 27 сентября. На месте побывала следственно-оперативная группа. Версию с поджогом не подтвердили.

Как рассказали в мэрии, на могиле уже провели уборку, восстановили пострадавшие элементы захоронения.

Напомним, о гибели подполковника, Кавалера Ордена Мужества Олега Червова стало известно в марте. Он был заместителем командира авиационного полка. Подполковника похоронили на Аллее Героев мемориального Коминтерновского кладбища.