В прошлом году воронежцы чаще всего страдали болезнями органов дыхания

Согласно данным департамента здравоохранения в 2021 году в Воронежской области зарегистрировали 1429.6 тыс. больных с впервые в жизни установленным диагнозом.

Структура заболеваемости при этом осталась прежней. Чаще всего жители региона страдали болезнями органов дыхания (41.8 %). Второе место заняли травмы и отравления (9.3 %). Болезни системы кровообращения заняли третье место (5.4 %),болезни глаза и его придаточного аппарата составили 3.5 %, мочеполовой системы - 3.5 %, болезни органов пищеварения - 3.2 %.