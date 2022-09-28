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Общество28 сентября 2022 11:01

Ковид унес жизни еще трех жителей Воронежской области

Положительные тесты получили 1,1 тыс. человек
Мария Щербакова
Госпитализировали за сутки 80 человек

Госпитализировали за сутки 80 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области 1 148 человек за сутки получили положительные тесты на коронавирус. При этом выписали с больничного 1 974 жителя региона. Общее количество заразившихся с начала пандемии достигло 452 892. Из них выздоровели 427 718. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в среду, 28 сентября.

С тяжелой формой заболевания за сутки госпитализировали 80 воронежцев. Не смогли победить ковид еще 3 три человека. В целом количество жертв достигло 8 440. Днем ранее умерших было двое, а заболевших 1 227.

Отметим, на этой неделе заболеваемость коронавирусом пошла на спад. Ранее в сутки выявляли более 2 тыс. новых случаев заражения.