Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 10:43

Попытка дать взятку полицейскому привела жителя Воронежской области к скамье подсудимых

За 15 тыс. рублей мужчина просил участкового скрыть улики
Мария Щербакова
Мужчина пытался скрыть кражу металлолома

Мужчина пытался скрыть кражу металлолома

Фото: Олег ЗОЛОТО

Попытка дать взятку полицейскому обернулась для 45-летнего жителя Нововоронежа уголовным делом. Таким образом мужчина планировал скрыть другое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в среду, 28 сентября.

Как рассказали в ведомстве, в августе 2022 года мужчину заподозрили в краже металлолома. Чтобы избежать ответственности, он предложил участковому 15 тыс. рублей. Журнал с деньгами он положил на стол к сотруднику полиции. Взамен мужчина хотел, чтобы участковый уничтожил улики. Полицейский от взятки отказался, сообщив о предложении руководству.

Обвиняемый полностью признал свою вину. В содеянном он раскаялся. В ближайшее время материалы уголовного дела передадут на рассмотрение в суд.