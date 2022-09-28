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Общество28 сентября 2022 10:35

Воронежцы могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

Акция поводится в правобережной ветстанции
Ирина КАЗАНИНА
Питомцев ждут в течение дня 28 сентября

Питомцев ждут в течение дня 28 сентября

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В честь Всемирного дня борьбы с бешенством воронежские ветеринары 28 сентября проведут акцию о бесплатной вакцинации домашних питомцев. Привить своих собак, кошек и других четвероногих друзей можно в правобережной государственной клинике по адресу: улица 20-летия ВЛКСМ, 50. Телефон для справок – 222-60-45.

Бешенство — одно из самых опасных инфекционных заболеваний человека и животных, которое в случае несвоевременно принятых мер может привести к смертельному исходу. Источником и резервуаром природного бешенства являются дикие плотоядные животные: енотовидные собаки, волки, лисицы. От них инфекция передается домашним животным и людям при укусах, царапинах и других повреждениях кожи.

Могут заражаться бешенством и передавать вирус другим животным и человеку: крупный рогатый скот, лошади, другие травоядные животные, а также собаки и кошки.